Com lockdown prorrogado até o dia 28, Estadual continua suspenso

O Campeonato Cearense de 2021 continuará paralisado até o dia 28 de março. A decisão ocorreu após o governador Camilo Santana estender, na noite desta sexta-feira (19), o Lockdown por mais uma semana. No decreto anterior, o Lockdown iria até o dia 21, mas devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 foi prorrogado.

De acordo com o governador, a decisão foi tomada pelo comitê técnico que delibera sobre a situação da pandemia de Covid-19 no Estado. O anúncio foi feito ao lado do secretário da Saúde, Dr. Cabeto.

Assim, com a prorrogação do Lockdown em mais uma semana, continuam proibidas a prática de atividades físicas individuais ou coletivas em espaços público ou privados abertos ao público, salvo quanto aos jogos profissionais de campeonatos de futebol de âmbito regional e nacional, desde que fechados ao público e atendidos os protocolos sanitários previamente estabelecidos.

Restrições

Ou seja, o Campeonato Cearense continua suspenso, com apenas os jogos das competições regionais, como a Copa do Nordeste, e nacionais, como a Copa do Brasil, continuam permitidas. Assim, a partida entre Ceará e Fortaleza no Castelão amanhâ às 16 horas no Castelão pela Copa do Nordeste está mantida, assim como o jogo de terça-feira, entre Fortaleza e Santa Cruz no Castelão, pela rodada seguinte do torneio regional.

Federação

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, em contato com o Diário do Nordeste, afirmou que a entidade aguardará o dia 28 para se reunir com o clubes.

"Diariamente estamos conversando com os clubes. Com os oito que participam. Conversamos individualmente, pois cada um tem seus problemas e virtudes. Não podemos nos reunir para planejar o campeonato, pois o lockdown foi prorrogado. Quando o Governador liberar o futebol, campeonato cearense, teremos as datas para nos reunirmos e comunicar como será o andamento do campeonato. Não há nenhuma reunião programada, pois o campeonato está parado".