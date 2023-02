Com Fortaleza e Ceará, Liga Forte Futebol assina com gestoras de investimentos

Os clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF), entre eles Fortaleza e Ceará, assinaram nesta segunda-feira (6), em São Paulo, acordo de investimentos com a gestora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management.

Este acordo agora será submetido à aprovação dos órgãos deliberativos de cada clube, incluindo o montante negociado com o investidor: R$ 4,85 bilhões para uma liga com 40 clubes, ou R$ 2,3 bilhões para o caso de adesão apenas das agremiações da LFF. A expectativa é de conclusão de todos os processos de aprovação nos órgãos deliberativos dos clubes até o final de abril.

Formato aprovado



Desde a sua criação, a LFF defende um modelo de divisão de receitas inspirado nas ligas de futebol mais bem sucedidas do mundo, como a Premier League e a La Liga.

No formato aprovado pelo grupo, os critérios para a divisão das receitas recorrentes é 45% igualitário, 30% performance esportiva e 25% apelo comercial, sempre com métricas objetivas e não manipuláveis.

Há uma regra de ouro para que em nenhum cenário a diferença entre o primeiro e último time seja superior a 3,5 vezes. Os investidores estão alinhados com os princípios e propósitos da Liga Forte Futebol e aprovaram formalmente este modelo.



No modelo proposto pela LFF, distribuição de receitas para as Séries A, B e C do futebol brasileiro, equilíbrio na divisão das receitas, mobilidade, fair play financeiro e governança estão em linha com as grandes ligas da Europa e são princípios inegociáveis.

Representatividade

Um total de 26 clubes fazem parte da LFF. São clubes de 11 Estados que representam 4 regiões do país. A LFF tem 4 de seus clubes ranqueados entre os 7 primeiros do Ranking Nacional de Clubes da CBF de 2023, corroborando também a força do grupo de clubes dentro de campo.

Clubes da Liga Forte Futebol (LFF)

ABC

Atlhético-PR

Atlético-MG

América-MG

Atlético-GO

Avaí

Brusque

Chapecoense

Coritiba

Ceará

Criciúma

CRB

CSA

Cuiabá

Figueirense

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Náutico

Operário

Sport

Vila Nova

Tombense