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Com Clássico-Rei, CBF detalha da 6ª a 11ª rodadas da Série B; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

Primeiro Clássico-Rei da competição será na 9ª rodada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:26)
Jogada
Legenda: Fortaleza e Ceará jogarão o 1º Clássico-Rei pela Série B 2026 em maio
Foto: KID JUNIOR / SVM

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou da 6ª a 11ª rodadas da Série B de 2026, com destaque para o 1º Clássico-Rei da competição, que será na 9ª rodada, no dia 17 de maio, com mando de campo do Ceará.

A Série B está na 3ª rodada. O Vovô é o 6º colocado com 5 pontos, enquanto o Leão é o 13º com 4. As duas equipes entram em campo pela 4ª rodada no fim de semana: O Ceará recebe o Náutico, no sábado (11), às 20h30, enquanto o Fortaleza visita o São Bernardo, no domingo (12), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, às 18 horas.

Veja jogos de Ceará e Fortaleza

6ª Rodada

26/04 - 18h 
Ceará x Vila Nova-GO
Arena Castelão

26/04 - 18h 
Operário-PR x Fortaleza
Germano Kruger

7ª rodada

02/05 - 20h30 
Fortaleza x Goiás
Arena Castelão

03/05 - 18h 
Sport x Ceará
Ilha do Retiro Recife

8ª rodada

09/05 - 19h 

Ceará x Atlético-GO
Arena Castelão

10/05 - 18h30

Avaí x Fortaleza
Ressacada

9ª rodada

17/05 - 20h30 

Ceará x Fortaleza
Arena Castelão

10ª rodada

23/05 - 16h
 Novorizontino x Ceará
Jorge Ismael de Biasi

23/05 - 18h30
Fortaleza x Londrina-PR
Arena Castelão

11ª rodada

30/05 - 18h 
Athletic-MG x Fortaleza
Arena Sicredi

31/05 - 16h
Ceará x Operário-PR 
Arena Castelão

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