Com Clássico-Rei, CBF detalha da 6ª a 11ª rodadas da Série B; Veja jogos de Ceará e Fortaleza
Primeiro Clássico-Rei da competição será na 9ª rodada
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou da 6ª a 11ª rodadas da Série B de 2026, com destaque para o 1º Clássico-Rei da competição, que será na 9ª rodada, no dia 17 de maio, com mando de campo do Ceará.
A Série B está na 3ª rodada. O Vovô é o 6º colocado com 5 pontos, enquanto o Leão é o 13º com 4. As duas equipes entram em campo pela 4ª rodada no fim de semana: O Ceará recebe o Náutico, no sábado (11), às 20h30, enquanto o Fortaleza visita o São Bernardo, no domingo (12), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, às 18 horas.
Veja jogos de Ceará e Fortaleza
6ª Rodada
26/04 - 18h
Ceará x Vila Nova-GO
Arena Castelão
26/04 - 18h
Operário-PR x Fortaleza
Germano Kruger
7ª rodada
02/05 - 20h30
Fortaleza x Goiás
Arena Castelão
03/05 - 18h
Sport x Ceará
Ilha do Retiro Recife
8ª rodada
09/05 - 19h
Ceará x Atlético-GO
Arena Castelão
10/05 - 18h30
Avaí x Fortaleza
Ressacada
9ª rodada
17/05 - 20h30
Ceará x Fortaleza
Arena Castelão
10ª rodada
23/05 - 16h
Novorizontino x Ceará
Jorge Ismael de Biasi
23/05 - 18h30
Fortaleza x Londrina-PR
Arena Castelão
11ª rodada
30/05 - 18h
Athletic-MG x Fortaleza
Arena Sicredi
31/05 - 16h
Ceará x Operário-PR
Arena Castelão