Com Clássico-Rei, CBF detalha da 6ª a 11ª rodadas da Série B; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou da 6ª a 11ª rodadas da Série B de 2026, com destaque para o 1º Clássico-Rei da competição, que será na 9ª rodada, no dia 17 de maio, com mando de campo do Ceará.

A Série B está na 3ª rodada. O Vovô é o 6º colocado com 5 pontos, enquanto o Leão é o 13º com 4. As duas equipes entram em campo pela 4ª rodada no fim de semana: O Ceará recebe o Náutico, no sábado (11), às 20h30, enquanto o Fortaleza visita o São Bernardo, no domingo (12), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, às 18 horas.

Veja jogos de Ceará e Fortaleza

6ª Rodada

26/04 - 18h

Ceará x Vila Nova-GO

Arena Castelão

26/04 - 18h

Operário-PR x Fortaleza

Germano Kruger

7ª rodada

02/05 - 20h30

Fortaleza x Goiás

Arena Castelão

03/05 - 18h

Sport x Ceará

Ilha do Retiro Recife

8ª rodada

09/05 - 19h

Ceará x Atlético-GO

Arena Castelão

10/05 - 18h30

Avaí x Fortaleza

Ressacada

9ª rodada

17/05 - 20h30

Ceará x Fortaleza

Arena Castelão

10ª rodada

23/05 - 16h

Novorizontino x Ceará

Jorge Ismael de Biasi

23/05 - 18h30

Fortaleza x Londrina-PR

Arena Castelão

11ª rodada

30/05 - 18h

Athletic-MG x Fortaleza

Arena Sicredi

31/05 - 16h

Ceará x Operário-PR

Arena Castelão