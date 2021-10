Com cearense Katrine na lista, Pia Sundhage convoca seleção para amistosos contra Austrália

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta terça-feira (5), 23 atletas para os os dois jogos preparatórios diante da Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, na Commbank Stadium, em Sydney, visando a disputa da Copa América de 2022.

A lateral-esquerda cearense Katrine, que atua no Palmeiras, voltou a ser convocada. Ela esteve presente na lista da técnica Pia Sundhage na Data FIFA de setembro, quando a seleção brasileira enfrentou a Argentina em duas ocasiões.

Dentre as novidades da convocação, está a goleira Karen, do Minas Brasília, de 28 anos, que foi chamada pela primeira vez pela técnica sueca. A arqueira disputará posição com Letícia, do Benfica-POR, e Lorena, do Grêmio. A lista também conta com os retornos da meia Adriana, recuperada de cirurgia no joelho esquerdo, e da zagueira Rafaelle, da meio-campista Julia Bianchi e das atacantes Bia Zaneratto e Giovana, que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Confira a lista completa das atletas convocadas para os jogos preparatórios contra a Austrália! Vamos com tudo! 💪#GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 pic.twitter.com/ZEYGrDq148 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 5, 2021

Lista de convocadas

Goleiras:

Karen - Minas Brasília

Letícia - Benfica (Portugal)

Lorena - Grêmio

Defensoras:

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Tainara - Palmeiras

Erika - Corinthians

Antonia - Madrid C.F.F (Espanha)

Bruninha - Santos

Tamires - Corinthians

Thais - Palmeiras

Katrine - Palmeiras

Meio-campistas:

Julia Bianchi - Palmeiras

Ary Borges - Palmeiras

Angelina - O.L Reign (Estados Unidos)

Duda - São Paulo

Kerolin - Madrid C.F.F (Espanha)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Adriana - Corinthians

Atacantes:

Giovana - Levante UD (Espanha)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Geyse - Madrid CFF (Espanha)

Bia Zanerattto - Wuhan Xinjiyuan (China)

Marta - Orlando Pride (EUA)