Com 80% de aproveitamento, Fortaleza tem melhor campanha do returno da Série A após 5 rodadas

Após o fim da 24ª rodada da Série A do Brasileiro nesta quinta-feira (21), o Fortaleza tem a melhor campanha do returno após 5 rodadas. O Tricolor de Aço tem 12 pontos em 5 jogos, 2 a mais que Vasco e Palmeiras, ambos com 10.

O Leão venceu por 2 a 1 o São Paulo no Morumbi na última quarta-feira, e aguardava o resultado do jogo do Palmeiras nesta quinta-feira para confirmar ou não o posto. Se o Verdão vencesse, manteria a melhor campanha, mas como perdeu para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, o Leão agora tem a melhor campanha.

Veja classificação do returno

Legenda: O Leão lidera o returno da Série A após 5 rodadas Foto: Reprodução / srgoool

Campanha

Em 5 jogos, são 4 vitórias e apenas uma derrota, com 80% de aproveitamento. São 8 gols marcados e 4 sofridos. O Fortaleza venceu o Internacional (1x0, no Beira-Rio), Coritiba (3x1, no PV), Corinthians (2x1, no Castelão), e São Paulo (2x1 no Morumbi), perdendo apenas para o Fluminense (1x0, em Volta Redonda).