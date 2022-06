Colo-Colo x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Colo Colo, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Monumental, em Santiago, no Chile.

O Colorado está nas Oitavas ao ser primeiro colocado do Grupo E com 12 pontos. Já o Colo Colo foi 3º colocado do Grupo F da Libertadores, com 7 pontos, chave que tinha o Fortaleza, que foi o vice-líder com 10. Assim, como terceiro, o time chileno foi para as Oitavas da Sul-Americana.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo na Conmebol TV

Prováveis Escalações

Colo-Colo

Cortés; Rojas, Falcón, Zaldivia e Suazo; Fuentes e Pávez; Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero.

Inter

Daniel; Heitor (Mercado), Moledo, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.



Ficha técnica | Colo-Colo x Internacional

Local: Monumental, em Santiago, no Chile

Data: 28/06/2022

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Patricio Loustau (ARG)