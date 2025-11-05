Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Club Brugge x Barcelona na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:45)
Jogada
Legenda: Raphinha, jogador do Barcelona, durante partida
Foto: Josep LAGO / AFP

Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Club Brugge, da Bélgica, está na 24ª colocação, somando três pontos em três jogos. Já o Barcelona, da Espanha, ocupa atualmente a 12ª posição, com seis pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele e Seys; Stankovic, Onyedika e Vanaken; Forbs, Tzolis e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Casadó, de Jong e Fermín; Yamal, Rashford e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

CLUB BRUGGE X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Dudu em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Atlético-MG x Bahia na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 8 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Botafogo x Vasco na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 23 minutos
Renato Kayzer comemorando gol do Vitória

Jogada

Vitória x Internacional na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 39 minutos
Foto de Lucas Lima, jogador do Sport, durante jogo contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2025

Jogada

Sport x Juventude na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 50 minutos
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

RB Bragantino x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Daniel Farias Há 1 hora
haaland

Jogada

Manchester City x Borussia Dortmund na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 1 hora