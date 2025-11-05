Club Brugge x Barcelona na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões
Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Club Brugge, da Bélgica, está na 24ª colocação, somando três pontos em três jogos. Já o Barcelona, da Espanha, ocupa atualmente a 12ª posição, com seis pontos conquistados em três partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele e Seys; Stankovic, Onyedika e Vanaken; Forbs, Tzolis e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Casadó, de Jong e Fermín; Yamal, Rashford e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
CLUB BRUGGE X BARCELONA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Jan Breydel, em Bruges (BEL)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
