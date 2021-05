Clássicos-Rei da Copa do Brasil têm datas divulgadas; Ceará enfrenta Fortaleza no dia do aniversário

Os históricos confrontos de Ceará e Fortaleza pela 3ª Fase da Copa do Brasil já tem datas definidas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da 3ª Fase da competição nacional, com os dois clássicos acontecendo nos dias 2 e 10 de junho.

O detalhe é que no jogo de ida, com mando do Fortaleza no dia 2, é aniversário de fundação do Ceará. Ou seja, mais uma motivação para o Clássico, que promete para a cidade.

Vovô e Leão se encontraram pela 1ª vez em uma Copa do Brasil após o sorteio da 3ª Fase. O Tricolor jogou as duas fases anteriores ao eliminar Caxias e Ypiranga, ambos do Rio Grande do Sul, enquanto o Vovô só entra agora na 3ª Fase, por ser o campeão do Nordeste de 2020.

Os dois jogos já serão disputados paralelamente com a Série A do Brasileiro, que começa dia 30 deste mês. O confronto de ida é logo após a estreia de ambos: enquanto o Ceará recebe o Grêmio, o Fortaleza visita o Atlético/MG.