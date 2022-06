Clássico-Rei: Ronald e Robson retornam à titularidade do Fortaleza contra o Ceará; veja escalação

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com mudanças no setor ofensivo: os atacantes Robson e Silvio Romero iniciam como titular, enquanto Moisés inicia no banco de reserva.

Com o tradicional 3-5-2, o Leão do Pici terá os volantes Felipe, Ronald e Zé Welison no meio-campo. Hércules e Jussa não estão à disposição de Vojvoda, além do zagueiro Tinga. Reintegrado ao elenco, o ala-esquerda Lucas Crispim não foi relacionado para a partida.

O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).

Veja escalação do Fortaleza

Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Zé Welison e Juninho Capixaba; Robson e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.