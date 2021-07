Clássico-Rei: Ceará busca vencer primeiro do ano e Fortaleza tenta manter invencibilidade em 2021

No próximo domingo (1º), Ceará e Fortaleza se enfentarão em Clássico-Rei que é de grande importância para ambos. Alvinegros e Tricolores vão bem no Campeonato Brasileiro, e esta será a primeira partida entre os rivais na Série A, e os times entrarão em campo com marcas distintas.

Até aqui, em cinco jogos, foram duas vitórias do Fortaleza e três empates. Com isso, o Ceará busca vencer o primeiro Clássico-Rei do ano, enquanto o Fortaleza tenta manter a invencibilidade que tem sobre o maior rival 2021.

Nesta temporada, o Tricolor leva vantagem nos confrontos diretos e também nos jogos mais decisivos, já que foi venceu o Campeonato Cearense e garantiu classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Alvinegro.

EMBALADOS

Legenda: Último Clássico-Rei terminou com vitória do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Os dois times chegarão para o confronto embalados. O Fortaleza faz início espetacular no Brasileirão e ocupa atualmente a 3ª posição, com 27 pontos, após oito vitórias, três empates e duas derrotas em 13 rodadas. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda vem de quatro vitórias seguidas.

O Ceará também faz bom início de Série A, ocupando a 7ª colocação, com 19 pontos, após quatro vitórias, sete empates e duas derrotas em 13 jogos. A equipe de Guto Ferreira não perde há nove rodadas e acumula a maior sequência de invencibilidade no Brasileirão.

Certo é que, no domingo, algum lado ficará feliz por alguma marca. Resta saber se os alvinegros celebrarão o primeiro trunfo sobre os tricolores nesta temporada, ou se os leoninos seguirão sem perder para o rival em 2021.

CLÁSSICOS EM 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste

Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Ceareose

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

Ceará 0 x 3 Fortaleza - Copa do Brasil