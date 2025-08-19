Chuvas não apresentam risco e Vélez x Fortaleza é confirmado em reunião de coordenação

As fortes chuvas que caem em Buenos Aires nesta terça-feira (19) não serão motivos para o adiamento do jogo entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pelas quartas de final da Libertadores da América, como foi especulado na imprensa argentina. Pela manhã, na reunião de coordenação da partida, a Conmebol validou o duelo.

Apesar de muita chuva, não há previsão de raio, portanto não há risco iminente. Com isso, a condução da reunião de coordenação, prevista no regulamento para iniciar sempre nos dias de jogos às 11 horas, transcorreu normalmente, sem que a Conmebol tivesse uma conversa específica com os clubes sobre um possível adiamento.

Para o horário da partida, às 19 horas de Brasília, a previsão é de chuva e ventos fortes. A temperatura deve ficar na casa dos 15 graus. O jogo acontecerá no estádio José Amalfitani.

O Fortaleza precisa ganhar do Vélez para avançar às quartas de final da Libertadores, que seria o mais longe que a equipe esteve em competições internacionais. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem passar enfrenta o vencedor de Peñarol-URU x Racing-ARG.