Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações
Partida válida pela 18ª rodada das Eliminatórias
Chile e Uruguai entram em campo nesta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Monumental de Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
SporTV 4
COMO CHEGAM AS EQUIPES
Com a classificação para a Copa do Mundo garantida, o Uruguai tem 27 pontos, na 3ª colocação, e ainda pode terminar na vice-liderança.
Já o Chile, está última colocação com 10 pontos e já não tem chances de classificação para a Copa do Mundo.
Prováveis escalações
CHILE:
Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega e Kevin Quevedo; Luis Ramos Técnico: Nicolás Córdova.
URUGUAI:
Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Guilherme Camilo
VAR: Daniel Nobre Bins