Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Partida válida pela 18ª rodada das Eliminatórias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:39)
Jogada
Legenda: O Uruguai entra em campo contra o Chile pelas Eliminatórias
Foto: @Uruguay / Divulgação

Chile e Uruguai entram em campo nesta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Monumental de Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

SporTV 4

COMO CHEGAM AS EQUIPES

Com a classificação para a Copa do Mundo garantida, o Uruguai tem 27 pontos, na 3ª colocação, e ainda pode terminar na vice-liderança.

Já o Chile, está última colocação com 10 pontos e já não tem chances de classificação para a Copa do Mundo.

Prováveis escalações

CHILE: 

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega e Kevin Quevedo; Luis Ramos Técnico: Nicolás Córdova.

URUGUAI: 

Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Guilherme Camilo
VAR: Daniel Nobre Bins

