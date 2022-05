Chile anuncia contratação de técnico Eduardo Berizzo, ex-Paraguai

A seleção do Chile não foi bem nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, mas ainda sonha com vaga no Mundial por causa de denúncia contra o Equador. Sem saber qual será o seu destino, os dirigentes do país anunciaram nesta quinta-feira (26) a contratação do técnico argentino Eduardo Berizzo, que estava no comando do Paraguai.

O treinador de 52 anos será apresentado oficialmente na segunda (30) e deve embarcar com o grupo para os amistoso com a Coreia do Sul, dia 6 de junho, e com a Tunísia, pela Copa Kirin, no dia 10. A Federação Chilena não informou a duração do contrato de Berizzo, que vai substituir Martín Lasarte, demitido em abril após não conseguir vaga na Copa.

"Um velho conhecido para conduzir a nova era. Bem-vindo à La Roja, bem-vindo a sua casa, Eduardo Berizzo", disse a entidade em nota. O treinador foi campeão argentino com o O'Higgins em 2013 e tem passagem por times da Espanha, como Athletic Bilbao, Sevilla e Celta de Vigo.

Depois disso, assumiu o comando do Paraguai em 2019 com a missão de levar a seleção de volta a uma Copa. Acabou demitido em outubro de 2021 após 12 rodadas das Eliminatórias, com a seleção na 8ª posição, com somente 12 pontos. Chega ao Chile para reerguer a seleção e também em busca de volta por cima na carreira.