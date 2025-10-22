Chelsea x Ajax na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:34)
Chelsea-ING e Ajax-HOL se enfrentam nesta quarta-feira (22) pela Uefa Champions League, em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da competição continental. O jogo será às 16h (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- HBO Max (Streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Chelsea | Robert Sánchez; James, Fofana, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Estêvão; Pedro Neto, Garnacho e Guiu. Técnico: Enzo Maresca.
- Ajax | Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas e Lucas Rosa; Klaassen, Kenneth Taylor e Oscar Gloukh; Edvardsen, Godts e Weghorst. Técnico: Johnny Heitinga.
CHELSEA X AJAX | FICHA TÉCNICA
- Competição: 3ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025
- Local: estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados