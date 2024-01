Chefe de comunicação da CBF desmaia durante velório de Zagallo

O velório de Zagallo, que ocorre neste domingo (7), é marcado por fortes emoções. O diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Paiva, chegou a desmaiar na ocasião e foi socorrido por uma ambulância no local.

De acordo com os socorristas, Rodrigo já está bem. As informações são do Globo Esporte.

Ele fez carreira como assessor de imprensa, trabalhando com Ronaldo e depois com a Seleção Brasileira, durante a conquista do penta na Copa de Mundo de 2002.

Velório

Fechado desde 2020, o Museu da CBF foi aberto para o velório de Zagallo, a pedido da família do ex-jogador e técnico. A despedida ocorre neste domingo (7) desde as 9h30, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no RJ. No mesmo local, a partir das 14h, é realizada uma missa fechada para familiares e amigos. Já o sepultamento está marcado para às 16h no cemitério São João Batista, em Botafogo.

Aos 92 anos, Zagallo morreu na última sexta-feira (5), às 23h41, no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes.