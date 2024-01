Velório de Zagallo na sede da CBF será aberto ao público

Fechado desde 2020, o Museu da CBF será aberto para o velório de Zagallo, a pedido da família do ex-jogador e técnico. A despedida será neste domingo (7) a partir das 9h30, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no RJ. No mesmo local, às 14h, haverá missa fechada para familiares e amigos. Já o sepultamento ocorrerá às 16h no cemitério São João Batista, em Botafogo.

Aos 92 anos, Zagallo morreu na última sexta-feira (5), às 23h41, no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes.

Em outubro de 2022 foi inaugurada uma estátua de Zagallo no Museu da CBF. A obra, porém, não recebeu visita do público até o momento, uma vez que o Museu está fechado desde março de 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informou, em novembro, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que as peças serão transferidas para o antigo prédio do Automóvel Clube, na rua do Passeio, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A Confederação aponta que o museu tem previsão de reabertura, de acordo com a CBF, para dezembro deste ano, com investimentos de R$ 36,3 milhões.