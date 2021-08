Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Tóquio: data, horário e onde assistir

Neste domingo (8) chegam ao fim as Olimpíadas de Tóquio. Para celebrar este momento, o Comitê Olímpico Internacional promove a cerimônia de encerramento dos jogos, O evento acontece no Estádio Olímpico, na capital japonesa, a partir das 8 horas, no horário de Brasília.

Assim como na abertura do torneio, desfiles de cada país participante marcarão o evento, que será transmitido na televisão aberta pela TV Globo, na televisão por assinatura no Sport TV e na BandSports, e no streaming online pela Globoplay.

Onde assistir

TV Globo (TV Verdes Mares), Sport TV, BandSports e Globoplay

Horário

A partir das 8 horas (Horário de brasília)

Local

Estádio Olímpico de Tóquio

Conceito

A cerimônia de encerramento deve explorar a ideia de que uma pluralidade de mundos foi compartilhada ao longo das competições e apostar que o futuro será melhor após a pandemia de Covid-19. No fim, o Japão passará o bastão para a francesa Paris, a anfitriã dos jogos em 2024.

Rebeca Andrade será porta-bandeira do Brasil

A ginasta Rebeca Andrade, que conquistou duas medalhas (prata e ouro) e encantou em uma apresentação solo embalada pelo funk "Baile de Favela", será a porta-bandeira da delegação brasileira. A previsão é manter o gesto da festa de abertura: enviar no máximo cinco pessoas para a despedida.

