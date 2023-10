Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos 2023: veja horário e onde assistir

Nesta sexta-feira (20), acontece a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2023. O evento está marcado para iniciar às 20h, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. A transmissão será realizada pelo Canal Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

Para a cerimônia, estão previstas seis apresentações musicais, entre cantores e bandas. As bandas Los Jaivas, Los Tres e Los Bunkers, a cantora franco-chilena Anita Tijoux, o grupo Movimiento Original e o cantor colombiano Sebastián Yatra serão as atrações.

No evento também ocorrerão momentos protocolares como o desfile das delegações, discursos de membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Panam Sports, além do acendimento da pira pan-americana. BRASIL COM RECORDE DE INTEGRANTES

Ao todo serão 58 modalidades em disputa e o Brasil terá um número recorde de integrantes em sua delegação: 1020 pessoas. São 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do comitê.

