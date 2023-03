Cearense Thiago Monteiro vence na estreia do Master 1000 de Miami

O cearenseThiago Monteiro venceu na estreia no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Número 81 do mundo, Thiago superou o australiano Jason Kubler, 70º da ATP, em 6/4 7/6(6) e 1h40 de duração.

"Muito feliz com a vitória. Sinto que vinha trabalhando bem e e que também tive um bom desempenho em Indian Wells, mas lá a vitória escapou. Aqui segui firme no que precisava ser melhorado. Foi um jogo duro, contra um cara sólido, mas consegui ser consistente e jogar com a mesma solidez do início ao fim. O tie-break foi complicado. Abri vantagem, depois foram pontos duros, mas me mantive forte mentalmente nesse momentos de tensão para conseguir jogar o meu melhor tênis e ganhar nesses pontos importantes", contou o cearense.

Primeira vitória

Esta foi a primeira vitória em chave principal de um Masters 1000 para Thiago. O brasileiro celebrou a conquista inédita em sua carreira: "Jogar aqui é se sentir um pouco no Brasil, com muitos brasileiros e torcida em peso, então é uma alegria conquistar a minha primeira vitória em Masters 1000 aqui", finalizou.

Na próxima rodada, já neste sábado, Thiago enfrentará o 6º do mundo Felix Auger-Aliassime. Os tenistas se enfrentaram em duas oportunidades no circuito, ambas com vitória do canadense.

Carreira de Thiago Monteiro

Thiago Monteiro nasceu no dia 31 de maio de 1994, em Fortaleza, no Ceará. Canhoto, começou a jogar tênis aos 8 anos de idade. Marcou a sua primeira vitória em um torneio ATP, em 2016, no Rio Open, ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga. Alcançou as primeiras quartas da carreira no Brasil Open, naquele mesmo ano, entrando no top 100 pela primeira vez. O melhor ranking da carreira veio em 2017, na posição de número 74. Neste ano alcançou a primeira semifinal de ATP da carreira, em Quito. Foi em 2022, cinco anos depois, que ele conseguiu superar essa marca chegando ao posto de número 61.

Em torneios Challenger conquistou os maiores títulos em Salzburg (2022) e Genova (2022) tem trofeus também em Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020)e Braga (2021).

Atual 81o colocado no ranking mundial, o brasileiro tem carreira agenciada pela Linkinfirm de Marcio Torres e conta com o patrocínio da Angá Asset Management, Madero, OdontoCompany, EQI Investimentos, SMZTO, Joma e Wilson.