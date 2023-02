Cearense Thiago Monteiro vence Dominic Thiem na estreia do Rio Open e encerra jejum histórico

O cearense Thiago Monteiro venceu o austríaco Dominic Thiem na estreia do Rio Open, nesta segunda-feira (20). O tenista conquistou o resultado histórico em cima do campeão do US Open de 2020 com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/2). Monteiro acabou com um enorme jejum de 11 anos sem vitórias de brasileiros em simples sobre campeões de Grand Slam. A última havia sido em 2012, quando Thomaz Bellucci desbancou Juan Carlos Ferrero, atual técnico de Carlos Alcaraz, em Nice.

Monteiro teve um início arrasador ao vencer o primeiro set por 6/1. Largou logo com duas quebras e abriu 5 a 0. Após o ponto de honra do austríaco, fechou em 6 a 1. O rival austríaco deu a resposta na parcial seguinte e empatou o jogo ganhando por 6/3, após quebrar no game quatro e fechar no terceiro set point.

A decisão, então, foi ao terceiro set, no qual o serviço prevaleceu. Com a partida chegando em sua reta decisiva e empate por 5 a 5, o 11° game era um desafio aos tenistas. O brasileiro foi pressionado para o saque e saiu com 0/15 contra. Mas mostrou toda concentração para virar, com uma curta e depois fechando com ace.

A pressão agora estava sobre o austríaco. Com uma bola acelerada e dois aces, ele abriu logo 40 a 0. Fechou em erro na devolução do brasileiro. A vaga na segunda fase viria no tie-break.

O brasileiro conseguiu seu primeiro break após erro não forçado do rival. Foi para o saque e abriu logo 4 a 1 com duas devoluções na rede. O austríaco desconcentrou e novamente errou. Com 5 a 2, bastava a Monteiro confirmar seus saques. Abriu quatro match points devolvendo uma deixadinha também com bola curta e enorme frisson das arquibancadas. Nova bola na rede de Thiem e festa verde e amarela por 7/2.

"Enquanto estava correndo, acho que todo mundo (da arquibancada) estava me empurrando", disse o brasileiro ao SporTV, sobre buscar a deixada de Thiem no tie-break. Aliviado após a batalha, agradeceu ao público, em sua visão, um combustível a mais para se empenhar em quadra.

"Antes de mais nada, obrigado a todos pela força. É sempre muito gratificante jogar no Rio, essa energia da galera motiva e o que posso fazer e deixar todo esforço em quadra", afirmou. "Estou feliz de seguir no torneio e agora é me preparar bem para o próximo jogo." O duelo das oitavas de final será com o vencedor do duelo entre o argentino Juan Manuel Cerúndolo e o britânico Cameron Norrie, que se enfrentam nesta terça-feira.

DEMAIS RESULTADOS

Em outros jogos desta segunda-feira, Pedro Martinez venceu o chileno Cristian Garin por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/0) e 6/4. O eslovaco Alex Molcan levou a melhor sobre o jovem brasileiro João Fonseca, de somente 16 anos, também por 2 a 0 (6/0 e 6/3). Já o boliviano Hugo Dellien não deu chances a João Sousa, de Portugal, e também segue no torneio após ganhar o seu confronto por 2 sets a 0 (6/0 e 6/2).

O duelo de Laslo Dejere, da Sérvia, com o argentino Facundo Bagnis terminou antesa da hora. O tenista europeu havia vencido a primeira parcial por 6/2. No segundo set, Dejere tinha a vantagem de 3 a 2 quando o argentino se machucou e resolveu abandonar a disputa.