Thiago Monteiro e Bia Haddad recuperam melhores posições de suas carreiras em rankings

Thiago Monteiro e Beatriz Haddad voltaram para as melhores marcas nos rankings da ATP e da WTA, respectivamente. O cearense voltou para 62º lugar enquanto Bia retornou para 15ª posição.

A brasileira se destacou na semana passada ao alcançar as quartas de final do Torneio de Tóquio, de nível WTA 500. Ela chegou aos mesmos 2.295 da suíça Belinda Bencic, mas fica atrás por ter jogado mais torneios. O desempate será nesta semana porque ambas vão disputar o WTA 250 de Tallin, na Estônia.

Na corrida do ano, que leva em conta apenas os pontos somados em 2022, Bia subiu para o 14º posto e segue sonhando com uma vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. No momento, 600 pontos separam a brasileira da atual oitava colocada, a romena Simona Halep.

Laura Pigossi, por sua vez, perdeu seis colocações no ranking atualizado nesta segunda e caiu para o 108º posto. Entre as tenistas mais bem ranqueadas, houve apenas duas mudanças. A espanhola Paula Badosa voltou ao terceiro lugar, desbancando a estoniana Anett Kontaveit para a quarta posição. A belarussa Aryna Sabalenka ascendeu ao sexto lugar, derrubando a grega Maria Sakkari para a sétima colocação.

MASCULINO

Thiago Monteiro conquistou quatro posições no ranking ao se sagrar campeão do Challenger de Gênova, na Itália, no fim de semana. Ele voltou a figurar em 62º lugar. Os demais brasileiros também subiram na lista atualizada nesta segunda. Felipe Meligeni Alves ganhou um lugar e aparece em 143º. Já Matheus Pucinelli deu um salto de 26 posições. É o atual 190º do mundo.

O Top 10 contou com uma alteração discreta, após semana de Laver Cup, de poucos torneios de relevância no circuito. A única mudança aconteceu na subida do italiano Jannik Sinner para o 10º posto, derrubando o polonês Hubert Hurkacz para 11º.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 10.180 pontos

2º - Ons Jabeur (TUN), 5.090

3º - Paula Badosa (ESP), 3.934

4º - Anett Kontaveit (EST), 3.860

5º - Jessica Pegula (EUA), 3.501

6º - Aryna Sabalenka (BEL), 3.470

7º - Maria Sakkari (GRE), 3.176

8º - Coco Gauff (EUA), 3.047

9º - Simona Halep (ROM), 3.025

10º - Caroline Garcia (FRA), 2.930

Confira a lista dos 10 melhores do ranking masculino:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.740 pontos

2º - Casper Ruud (NOR), 5.850

3º - Rafael Nadal (ESP), 5.810

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.065

5º - Alexander Zverev (ALE), 5.040

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.810

7º - Novak Djokovic (SER), 3.570

8º - Cameron Norrie (ING), 3.550

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.390

10º - Jannik Sinner (ITA), 3.200

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte