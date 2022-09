Cearense Manoel Messias conquista etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo

O cearense Manoel Messias conquistou neste sábado (3) o título da etapa de Valência, na Espanha, da Copa do Mundo de Triatlo. O atleta superou o espanhol Mário Mola, tricampeão da modalidade, no “Sprint”, que consiste em 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Manoel Messias finalizou as etapas da etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo em 50min40seg. Matthew McElroy, dos Estados Unidos, completou o pódio.

A etapa de Valência faz parte do processo qualificatório para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Manoel Messias representou o Estado do Ceará e o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na carreira, o cearense ainda acumula o título do Campeonato Mundial de Triatlo Júnior e a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.