Cearense: Ferroviário pode jogar 'decisão' por vaga na Copa do Brasil no CT do Ceará, em Itaitinga

O Ferroviário avalia mandar seu duelo contra o Caucaia, neste domingo (7), Às 15h30, pela rodada final da 1ª fase do Campeonato Cearense. no estádio Franzé Morais, em Itaitinga, no CT do Ceará. Devido ao decreto do Governo do estado, apenas partidas de futebol da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste podem ocorrer em solo cearense.

Um empate garante o time comandado por Francisco Diá com o título da fase inicial do Estadual e vaga na Copa do Brasil 2022. O Tubarão da Barra terá os confrontos pela 2ª fase do Cearense, marcada para iniciar na próxima semana, no dia 10 ou 11 de março.

"Estamos avaliando ainda, mas talvez seja no Franzé Morais, em Itaitinga, por causa do bom gramado", explicou o presidente coral, Newton Filho.

O mandatório afirmou que a equipe seria prejudicada por não mandar os jogos em seu estádio na Barra do Ceará, o Elzir Cabral. Porém, em resposta à reportagem, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, confirmou que uma exceção não pode ser aberta para o Ferroviário.

Legenda: Jogo Ferroviário X Caucaia pelo Estadual 2020 Foto: Foto: Pedro Chaves/ FCF

"Foi decisão governamental. Não vou prejudicar a competição. Ela depende dos jogos acontecerem e há necessidade de terminamos o campeonato. O futebol não é somente o Ferroviário. É uma grande força, um grande clube, mas não é só o Ferroviário, temos nove clubes que dependem desse jogo contra o Caucaia. O mundo não pode parar por causa dessa decisão. O trabalho no Elzir Cabral é bem feito, reconheço o trabalho de toda a diretoria do clube. Porém, não podemos parar a competição. Lá vai sair os representantes cearenses nas competições nacionais além do campeão estadual. Vamos fazer os jogos na cidade em que os prefeitos não fecharam a cidade para o futebol. O Ferroviário foi comunicado e estamos aguardando informarem o local em que vão jogar domingo e os demais locais na 2ª fase que começam no dia 10 ou 11 de março", disse Mauro.

Ceará e Fortaleza também devem mandar seus duelos pelo Estadual fora da capital, Itaitinga e Maracanaú, respectivamente.

