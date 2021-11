Ceará x Sport: confira desfalques e retornos

O Ceará não poderá contar com o volante Fernando Sobral diante do Sport, neste domingo (14), às 19h (horário de Brasília), pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 8 cumprirá suspensão automática diante dos pernambucanos, após receber cartão vermelho na derrota do Vovô para o Athletico-PR, na última quarta-feira (10).

Além de Sobral, o lateral-direito Buiú segue inapto. O atleta se recupera de uma cirúrgia no joelho e não atuará mais na atual edição da Série A. Em contrapartida, para o duelo decisivo diante do Sport, Tiago Nunes terá os retornos de Messias e Luiz Otávio, além do atacante Jael, que desfalcaram o Alvinegro de Porangabuçu contra o Athletico-PR.

Desta forma, Tiago Nunes deverá mandar o Ceará a campo com: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Marlon; Mendoza, Vina, Erick; Jael.

Desfalques e retornos do Sport

Sem vencer a duas partidas e precisando urgentemente pontuar na Série A para seguir vivo na luta contra o rebaixamento, o técnico Gustavo Florentín terá cinco desfalques para enfrentar o Ceará.

O meio-campista Gustavo recebeu cartão vermelho na derrota do Sport para o América-MG, na última quarta-feira (10), e cumprirá suspensão automática. O camisa 10 do Rubro-Negro pernambucano deverá ser substituído por Everton Felipe.

Os atacantes Leonardo Barcia e Neilton, o volante João Igor e o meio-campista Thiago Lopes seguem no departamento médico. Em contrapartida, o técnico Gustavo Florentín pode contar com o retorno do atacante Everaldo, que se recupera de uma lesão na coxa direita. Caso esteja em bom nível físico almejado pelo clube, o atleta ficará à disposição do Rubro-Negro.

Sendo assim, o Sport deverá ir a campo com: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes; Everton Felipe, Paulinho Moccelin e Mikael.

Legenda: Everton Felipe deverá substituir o suspenso Gustavo contra o Ceará neste domingo (14) Foto: Anderson Stevens / Sport Club do Recife