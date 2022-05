Ceará x Flamengo tem mais de 30 mil torcedores confirmados; veja setores disponíveis

Com reforço do artilheiro Vina, o Ceará se prepara para enfrentar o Flamengo, às 16h30 deste sábado (14), pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a expectativa é que a Arena Castelão esteja lotada para a partida, que já tem mais de 30 mil torcedores confirmados.

A venda de ingressos segue ocorrendo de forma presencial nas lojas do Alvinegro e também pela internet. Porém, apenas as entradas para a torcida do Ceará estão disponíveis.

Ingressos para os flamenguistas já estão esgotados e não haverá carga extra de bilhetes disponíveis aos visitantes.

O Ceará lembra ainda que os torcedores visitantes que forem identificados em setores destinados à torcida do Vovô serão retirados do estádio.

No sábado, dia do jogo, a venda será iniciada às 11h, na bilheteria B1 da Arena Castelão, e seguirá até 15h30, uma hora antes do apito inicial, ou até o fim da carga.

Confira os valores e os setores ainda disponíveis para a torcida do Ceará:

Superior Central: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Superior (Norte e Sul): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia)

Especial: R$140,00 (Inteira) / R$70,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia)