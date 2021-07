Ceará x Athletico/PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O momento do Ceará na Série A é positivo, de afirmação, com 7 jogos de invencibilidade, deixando o clube em 11º com 15 pontos e na zona de classificação da Sul-Americana. E pelo equilíbrio do campeonato após 11 rodadas, a qualquer momento é possível um salto na tabela e, para o Vovô, este avanço pode acontecer neste sábado (17), se vencer o Athletico/PR, às 17h, no Castelão.

Em caso de 3 pontos, o Alvinegro pode ganhar até quatro posições, chegando ao G7, na 7ª colocação, se afirmando diante de um forte time que está nas primeiras colocações. Hoje o Furacão é o 5º colocado com 20 pontos, mas tem um jogo a menos.

O duelo com o Athletico será a volta para casa após dois jogos fora de casa. Foram dois empates, um bem aceito, diante do Fluminense em 0 a 0 no Rio de Janeiro, e outro nem tanto, um 2 a 2 com o Cuiabá, quando vencia até os acréscimos mas cedeu a igualdade com um jogador a mais.

Palpites

Ausências

Nos dois jogos, o Vovô mostrou competitividade, que precisará ser mantida ainda que o clube tenha desfalques importantes. O Vozão não terá Jael e Mendoza, que voltam a cumprir suspensão do STJD após novo julgamento e Jorginho, que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Cuiabá. O meia já não jogaria de qualquer maneira, já que está emprestado pelo time paranaense.

Assim, Guto Ferreira deve escalar Vina, Lima e Cléber como titulares para substituí-los. O meia Lima, que entrou no 2º tempo e foi um dos destaques diante do Cuiabá, espera que a vitória venha após duas rodadas.

"O Athletico-PR tem uma grande equipe; então temos que entrar determinados, focados e conquistar a vitória. Jogando em casa, triunfar é importante para nós", disse ele, que é Lima é o líder em participações em gols do Ceará na Série A.

O volante Fernando Sobral também espera dificuldade, mas confia em um bom resultado.

"É um jogo muito difícil, o Athletico-PR vem em crescente, então é respeitar, mas ao mesmo tempo se impor, buscar o gol a todo momento. A estratégia é aproveitar as oportunidades, a gente tem pecado nisso, então a gente tem batido muito nessa tecla, tem treinado bastante nessa semana para ser letal quando tiver de frente para o gol e matar o jogo quando for preciso", explicou.

Athletico/PR

O Furacão jogou no meio de semana pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana e venceu o América de Cali na Colômbia, vindo direto para Fortaleza após o jogo.

E pelo desgaste, o técnico António Oliveira deve poupar titulares diante do Vovô. O certo é que o time paranaense ter 4 desfalques: o goleiro Santos e lateral-esquerdo Abner (estão com a Seleção Olímpica), o zagueiro Lucas Halter (machucado) e o lateral-direito Marcinho (suspenso).

O volante Richard estava suspenso pelo STJD assim como Marcinho, mas o clube conseguiu efeito suspensivo para utilizá-lo.

Ficha Técnica | Veja horário, local e onde assistir

Local: Castelão, em Fortaleza (CE) Data/hora: 17 de Julho de 2021 - 17 horas Árbitro: Mariélson Alves Silva (BA) Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA) Transmissão: Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste Ceará Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Vina; Lima, Rick e Cléber. Técnico: Guto Ferreira Athletico/PR Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nicolas; Richard, Christian, e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Vitinho e Matheus Babi. Técnico: António Oliveira Competição: Campeonato Brasileiro Série A - 12ª rodada