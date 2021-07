Quais as alternativas de Guto para as ausências de Gabriel Dias, Mendoza e Jael

Ó técnico Guto Ferreira ganhou um problema daqueles para escalar o Ceará na sequência da Série A do Brasileiro. Como o Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aumentou a punição dos atacantes Stiven Mendoza e Jael para 10 jogos e do lateral-direito Gabriel Dias para 8, os três atletas ficarão fora dos gramados por um bom período, reduzindo as opções de escalação do treinador alvinegro.

Como o cumprimento da pena inicia a partir desta sexta-feira (16), ou seja, os atletas não enfrentarão o Athletico-PR no sábado (17) e desfalcarão o Alvinegro por bem mais jogos, apesar de já terem cumprido alguns jogos de suspensão pelo 1º julgamento.

Mendoza já cumpriu 3 partidas e terá que ficar fora de mais sete, Jael já cumpriu duas e ficará fora de mais oito e Gabriel Dias cumpriu duas partidas e ficará fora de mais seis.

E qual o prejuízo técnico da ausência do trio para Guto Ferreira? Quais as opções para substituí-los?

Rick

Mendoza é titular absoluto do Vovô, atuando 38 vezes em 2021, com 7 gols marcados. É o jogador mais difícil de ser substituído, pelas suas características de jogo. Só para se ter uma ideia da importância de Mendoza para o time, ele jogou 90 minutos nas últimas 7 partidas do Vovô na Série A (contra o Cuiabá saiu nos acréscimos), Ou seja, o Ceará não costuma jogar sem ele, um substituto para ele não é comum nas partidas.

Legenda: O atacante Rick, de 21 anos, marcou um dos gols da vitória alvinegra na Arena Castelão Foto: Felipe Santos / CSC

Na estreia da Série A, Mendoza cumpriu suspensão, mas a equipe alvinegra foi toda reserva. Mas diante de Santos e Chapecoense, já com a força máxima, Guto utilizou estratégias diferentes: na derrota para o Santos na Vila, Jorginho e Vina jogaram juntos, com Vina fazendo a função de Mendoza.

Já diante da Chape, quem atuou foi Rick, um jogador que se aproxima mais das características do colombiano. Assim, Rick é o favorito para ocupar a vaga, já que atuou em 6 partidas na Série A e marcou 2 gols. Quem corre por fora na disputa é Yony González, que ainda não se firmou no Vovô.

Cléber

Com as saídas de Saulo e Vizeu para o Yokohama/JAP, o Vovô tem apenas dois centroavantes no elenco: Jael e Cléber. Com a suspensão de Jael, Cléber deve herdar a vaga sem maiores problemas por sua experiência e qualidade, mas o Vovô fica sem peça de reposição na função de centroavante, sem opção para o banco de reservas. As opções para o ataque hoje são apenas para os lados, de jogadores que não exercem função de referência: Yony González, Wendson, e Hélio Borges.

Legenda: O último gol de Cléber pelo Ceará foi no Clássico-Rei, há mais de um mês Foto: Fabiane de Paula

Cléber tem 21 jogos em 2021, com 4 gols marcados. Na Sèrie A, fez 5 jogos e marcou diante do Grêmio na estreia. Jael também tem 4 gols no ano e um na Série A, diante do Cuiabá, na rodada anterior.

Buiú

A posição de lateral-direito não deve ser problema para Guto. Por mais que Gabriel Dias seja experiente, tenha iniciado o ano como titular, ele já vem sendo desfalque no Vovô por uma tendinite patelar no joelho direito. E seu substituto vem jogando bem e dando conta do recado: Buiú.

Legenda: Buiú vem se firmando na lateral-direita do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará

Ele já tem 8 jogos nesta Série A, titular nas últimas cinco partidas, sendo utilizado 90 minutos nas últimas quatro. O que complica para Guto é a reposição, sem jogadores especialistas para a função, mas o volante Fabinho já atuou por ali no Ceará com outros treinadores e Kelvyn, mesmo sendo lateral-esquerdo, pode ser improvisado.

Possível formação

Assim, a seguinte formação pode ser uma contante para o Ceará na Série A a partir do jogo diante do Athletico/PR: Vale lembrar que o meia Jorginho não atuará devido a acordo contratual de empréstimo ao Ceará.

Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Vina; Lima, Rick e Cléber