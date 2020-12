Ceará vence Grêmio e garante vaga na semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O Ceará está classificado para semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A vaga foi garantida com vitória alvinegra por 2 a 0 contra o Grêmio, nesta segunda-feira (21), na Cidade Vozão, em Itaitinga, no encerramento da 2ª fase da competição.

O primeiro gol do Vovô foi aos 15 minutos, após escanteio. Carvalheira cobrou, e Vitão marcou. O segundo foi de Jacaré, aproveitando passe em profundidade.

O próximo desafio da equipe será diante do Juventude/RS. O confronto de ida será em 7 de janeiro, com volta no dia 14. Horário e local ainda não foram definidos.