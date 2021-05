Ceará vence a UDA/AL de virada pelo Brasileiro Feminino Série A2

O Ceará venceu de virada a União Desportiva Alagoana (UDA) por 3 a 1 neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com o resultado, o Vovô chegou aos 6 pontos, empatou com o Botafogo-PB, mas permanece no segundo lugar do Grupo C pelos critérios de desempate.

O jogo, realizado no estádio Rei Pelé, começou de forma preocupante para o time cearense, que viu Nayara dar um belo passe para Andressa Silva.

Aos 7 minutos, a atacante da UDA entrou na área, bateu colocado e contrapé do goleiro para abrir o placar.

Virada no segundo tempo

Mas as meninas do Vozão voltaram mais focadas depois do intervalo e logo aos 2 minutos, Thayane Silva empatou o marcar em uma cobrança de falta.

O chute não saiu tão forte, mas contou com uma ajuda da goleira da UDA, que não conseguiu afastar a bola para escanteio.

O segundo tempo seguiu sem muitas emoções, com o Ceará completando a virada apenas aos 34 minutos.

Depois de troca de passes do time do Ceará, Jady Ferreira recebeu na entrada da área e conseguiu dar um giro completo em torno da zagueira. Após o drible, Jady chutou sem chances para a goleira Ana Carolina. 2 a 1.

O placar do jogo foi fechado Stefani Cabral em uma jogada de contra-ataque.

Próximo duelo

O próximo jogo do Ceará, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino A2, será no dia 29 de maio, contra o Náutico (PE).

A partida acontecerá na Cidade Vozão, centro de treinamento do Ceará.

Ficha Técnica

UDA/AL 1 x 3 Ceará

2ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino

Gols: UDA: Andressa Silva 8' / Ceará: Thayane Silva, 3'; Jady Ferreira, 35'; e Stefani Cabral, 48'.

Data: 23/05/2021

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Horário: 15h

Árbitro: Jonata de Souza Gouveira (AL)