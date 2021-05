Torcedores do Fortaleza alteram mosaico do Clássico-Rei após polêmica

Torcedores do Fortaleza prepararam um mosaico para a final do Campeonato Cearense, neste domingo (23), e precisaram realizar uma mudança às vésperas do Clássico-Rei por pedido da diretoria do clube.

A polêmica ocorreu porque a imagem na arquibancada mostrava uma frase dita por um torcedor rival em 2015: "que f***, meu irmão". O palavrão foi retirado.

A expressão era uma alusão à decisão estadual de 2015, vencida pelo time tricolor na reta final. O presidente Marcelo Paz, através das redes sociais, explicou a solicitação alegando que seria para evitar uma possível punição ao time.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Teremos fogos, bandeiras, três mosaicos e fumaça tricolor. A diretoria solicitou a retirada de uma pequena parte de um dos mosaicos por entender que esse é o momento para enaltecermos o nosso Fortaleza e também para prevenir possíveis punições. O outro lado já fez? Não somos iguais a eles. Somos fortaleza, vamos focar naquilo que mais importa, o jogo, e ir em busca desse título”.

O mosaico principal também reproduz a comemoração do atacante Cassiano com o número 47 nas costas. A referência é ao minuto em que o centroavante marcou o gol do empate de 2 a 2 no 2º tempo, garantindo o título leonino na época.

Defesa do projeto

Um dos idealizadores da homenagem e organizador da Equipe Mosaico, um grupo de torcedores do Fortaleza que monta as apresentações nas arquibancadas defendeu a arte produzida em uma conta no Twitter.

“Quantas vezes o Fortaleza ganhou do rival por conta de o mosaico se tornar combustível? A galera está encasquetada com besteira! Futebol é em campo, e somente nele! Se perder, foi por pura incompetência dos 11 em campo. Arquibancada está para brincarmos, zoar e exaltar”, afirmou.

Com mosaico alterado, a bola rola às 17h para a decisão estadual de 2021. O Diário do Nordeste transmite tudo em tempo real, com narração ao vivo da Rádio Verdes Mares. Pelo regulamento, o Fortaleza é até campeão com o empate - o Ceará conquista a taça apenas se vencer.