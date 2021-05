Chelsea e Liverpool garantem vaga na Champions na última rodada do Inglês

Não faltou emoção na última rodada do Campeonato Inglês, disputada na tarde de hoje. O Chelsea contou com o tropeço do Leicester sobre o Tottenham para garantir, mesmo perdendo para o Aston Villa por 2 a 1, a 4ª posição e uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O time de Thomas Tuchel ainda disputa a final da atual edição do torneio continental no final de semana que vem, contra o Manchester City.

Por outro lado, o Liverpool fez sua parte ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0 e fechou a tabela na 3ª posição, atrás somente da dupla de Manchester. O City, aliás, finalizou sua campanha no torneio nacional com chave de ouro ao superar, com tranquilidade, o Everton por 5 a 0.

Este foi o último jogo do atacante Kun Aguero com a camisa da equipe - a trajetória durou uma década.

O grande derrotado do dia foi o Leicester, que tomou 4 a 2 do Tottenham e não saiu dos 66 pontos, na 5ª posição.

Legenda: O City finalizou sua campanha no torneio nacional com chave de ouro ao superar, com tranquilidade, o Everton por 5 a 0. Foto: AFP

Chelsea tropeça, mas se salva

Bastava apenas uma vitória simples ao Chelsea para garantir o 3° lugar e, consequentemente, uma vaga na próxima edição do maior torneio da Europa. O sonho chegou a virar pesadelo, no entanto, aos 42 minutos da etapa inicial contra o Aston Villa. Traoré, em cobrança ensaiada de escanteio, recebeu cruzamento rasteiro e fuzilou o gol de Mendy - que se chocou com a trave no lance e precisou ser substituído.

Tudo piorou no começo do 2° tempo, quando, de pênalti, El-Ghazi ampliou o placar. Nesta altura, o Chelsea via os rivais Liverpool e Leicester vencerem suas partidas.

A situação mudou em poucos minutos. A primeira "boa notícia" veio com Chilwell, que recebeu um passe de Pulisic e, sem marcação, diminuiu o placar para 2 a 1 - antes, o time de Thomas Tuchel viu um gol Werner ser anulado pelo VAR.

Legenda: O time de Thomas Tuchel ainda disputa a final da atual edição do torneio continental no final de semana que vem, contra o Manchester City. Foto: AFP

Quase que simultaneamente, o Leicester, que vencia o Tottenham por 2 a 1, viu o adversário virar o jogo nos minutos finais e, derrotado por 4 a 2, perdeu a chance de ir ao campeonato europeu, dando de bandeja a vaga ao Chelsea.

Liverpool faz lição de casa

O Liverpool, que começou a última rodada dentro da zona de classificação para a Champions, encerrou a temporada fazendo sua parte ao superar, em casa, o Crystal Palace.

O time de Jurgen Klopp abriu o placar nos minutos finais do 1° tempo. Mané aproveitou desvios após escanteio e empurrou a bola para o fundo do gol de Guaita.

O próprio senegalês ampliou no 2° tempo ao receber passe de Salah. Com muito espaço, Mané finalizou de perna esquerda e sacramentou a classificação do Liverpool.

Veja o top 4 da tabela do Inglês:

Manchester City - 86 pontos Manchester United - 74 pontos Liverpool - 69 pontos Chelsea - 67 pontos