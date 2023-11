Ceará utilizou cinco jogadores oriundos das categorias de base na Série B; veja números

Cinco jogadores oriundos das categorias de base do Ceará foram utilizados na equipe profissional do Vovô no decorrer da Série B 2023. Trata-se do goleiro André Luiz, dos zagueiros David Ricardo e Jonathan, do lateral-direito João Vitor e do atacante Ezequiel.

Dos cinco atletas, o mais utilizado foi o zagueiro David Ricardo. Aos 20 anos, o jogador disputou 30 jogos na Série B 2023, sendo 23 deles como titular. David Ricardo também somou um gol e uma assistência na competição.

VEJA O DESEMPENHO DOS JOGADORES

David Ricardo | Zagueiro | 20 anos | 30 jogos

André Luiz | Goleiro | 23 anos | 6 jogos

Jonathan | Zagueiro | 19 anos | 2 jogos

João Vitor | Lateral-direito | 20 anos | 1 jogo

Ezequiel | Atacante | 20 anos | 1 jogo

Legenda: Revelado na base, o goleiro André Luiz foi titular do Ceará contra o Vila Nova Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao todo, 13 jogadores vindos das categorias de base do Ceará participaram de treinamentos com o elenco profissional na reta final da Série B, sobretudo após a chegada do treinador Vagner Mancini ao comando do Alvinegro de Porangabuçu:

Goleiros : André Luiz (23) e César (20)

: André Luiz (23) e César (20) Zagueiros : David Ricardo (20), Yago (20) e Jonathan (19)

: David Ricardo (20), Yago (20) e Jonathan (19) Laterais : João Vitor (20), Caíque (20) e Kauã Lucas (19)

: João Vitor (20), Caíque (20) e Kauã Lucas (19) Meio-campistas : Léo Rafael (22) e João (19)

: Léo Rafael (22) e João (19) Atacantes: Ezequiel (20), Caio Rafael (19), Pablo (19) e Daniel Mazerochi (19)

A expectativa é que parte desses jogadores inicie a temporada 2024 treinando com o restante do elenco profissional do Ceará.