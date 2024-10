Ceará tem nove dos dez melhores públicos da Série B de 2024; mais de 110 mil nos últimos três jogos

O Ceará levou mais de 110 mil torcedores nos últimos três jogos da Série B na Arena Castelão. O Alvinegro tem nove dos dez maiores públicos pagantes da competição. A torcida segue acreditando no acesso à primeira divisão e mantém apoio ao time que tem tido boa sequência em casa.

Nas últimas três partidas como mandante (Brusque, Ponte Preta e Paysandu) foram 111.814 torcedores presentes. No top dez jogos da competição com maiores públicos, o Alvinegro lotou o estádio com 317.890 pessoas. O que dá uma média de mais de 35 mil por partida. Paysandu x Santos é o único confronto a quebrar a sequência do time cearense, aparecendo em quinto lugar, com 33 mil pagantes.

Na última rodada, quando venceu o Papão por 2 a 1 de virada, foram quase 40 mil pessoas na praça esportiva. O desafio para o próximo duelo é chegar aos 50 mil. Mais de 20 mil já garantiram presença no confronto contra o Avaí. As equipes se enfrentam no domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

DEZ MAIORES PÚBLICOS DA SÉRIE B 2024:

1-Ceará x Operário - 46.976 pagantes

2-Ceará x Brusque - 45.075 pagantes

3-Ceará x Mirassol - 40.351 pagantes

4-Ceará x Paysandu - 39.348 pagantes

5-Paysandu x Santos - 33.054 pagantes

6-Ceará x Coritiba - 32.734 pagantes

7-Ceará x Goiás - 30.886 pagantes

8-Ceará x Santos - 30.046 pagantes

9-Ceará x Ponte Preta - 27.391 pagantes

10-Ceará x Goiás - 25.803 pagantes



(317.890 de público pagante em nove jogos.)

*Dados do site Sr. Goool.