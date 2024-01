Ceará renova com Erivelton Viana, que vai seguir no comando das Meninas do Vozão em 2024

Erivelton Viana teve o contrato renovado com o Ceará. Campeão Brasileiro da Série A2 de 2022 no comando das Meninas do Vozão, o técnico retornou ao clube em 2023, quando conquistou o Cearense. A comissão técnica campeã também segue no Vovô. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2).

O técnico começou a trabalhar com o futebol feminino do Alvinegro em 2021, quando saiu das categorias de base do Vovô, para ser auxiliar técnico da equipe feminina. Depois, tornou-se treinador do time. No mesmo ano, em 2022, conquistou o Campeonato Cearense e a Série A 2.

Erivelton iniciou a temporada no JC/AM e voltou ao Alinvegro. Em 2024, as Meninas do Vozão vão disputar o Brasileiro A2, além do estadual.