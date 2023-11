O Ceará é campeão Cearense Feminino de 2023. As meninas do Vozão venceram o Fortaleza nas penalidades por 3 a 1, após o empate em 1 a 1 no tempo normal no Castelão.

O Fortaleza abriu o placar no 1º tempo, com Priscila, aos 37 minutos, mas Bianquinha empatou para o Vozão de pênalti, aos 25 minutos do 2º tempo, levando a decisão para as penalidades máximas.

Legenda: Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 no tempo normal da final do Feminino Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A goleira Laís foi a heroína da conquista, pegando duas penalidades, sendo a última sendo uma bela defesa. O detalhe é que ela entrou nos acréscimos do jogo, só para a decisão nos pênaltis.

Este foi o quarto título do Ceará no futebol feminino cearense.

Veja defesa do título!

É DO VOVÔ! 👴🏻🌟🏆



Laís defendeu a última cobrança que deu o título ao Ceará e o Vovô é campeão do Campeonato Cearense feminino de 2023! pic.twitter.com/k2M3XcsULW — Jogada (@diariojogada) November 30, 2023

COMO FOI O TEMPO REAL