Ceará reclama de péssima qualidade do campo para treinar antes de jogo contra o São Paulo na Copinha

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (12), às 21h30, contra a equipe do São Paulo em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e nos momentos que antecedem a partida decisiva, vem enfrentando problemas com a logística e estrutura de treinamento disponibilizados.

Através de um vídeo que vem ganhando repercussão nas redes sociais, imagens do campo de treino do time alvinegro chamam atenção pela qualidade ruim do gramado do Estádio do Jardim Botânico, situado em Araraquara (SP).

Ceará reclama de péssima qualidade do campo para treinar antes de jogo contra o São Paulo na Copinhahttps://t.co/bO0b3oBknb pic.twitter.com/E4k3MTtxa8 — Jogada (@diariojogada) January 11, 2024

Nas filmagens, chama a atenção a quantidade de buracos tampados com areia, principalmente na região onde ficam os goleiros.

Mudança de cidade

Outra questão que foi pauta de reclamações da comissão alvinegra, foi a mudança de local onde aconteceria o jogo. Fazendo com que o time do Ceará tivesse que deixar sua sede, que estava situada na cidade de Leme (SP) e viajasse até Araraquara (SP).

Segundo o regulamento da competição, os times que conseguirem se classificar em primeiro de seus grupos devem mandar seus jogos, da segunda fase, em sua cidade sede.

Porém, a Federação Paulista de Futebol (FPF) enviou um comunicado a equipe do Ceará informando que o clube deve deixar sua sede para enfrentar a equipe paulista se baseando no artigo 34 do regulamento que diz: as datas, horários e locais das partidas serão determinados pelo DCO, o qual poderá, a seu exclusivo critério, promover alterações que se façam necessárias, como por exemplo, para atender aos contratos com as emissoras de televisão, por determinação da Polícia Militar, e/ou por motivos de segurança.

Argumento utilizado

De acordo com o gerente da base do Ceará, Alessandro Queiroz, o clube foi informado que o local do confronto foi alterado devido à iluminação precária no Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme (SP), impossibilitando a realização da partida durante a noite. A equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com a FPF, mas não obteve retorno.