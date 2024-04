Ceará recebe consulta formal de clube da Série A por Janderson, mas não pretende liberar atacante

O Ceará recebeu uma consulta oficial do Criciúma pela contratação do atacante Janderson. Apesar disso, o clube cearense não pretende liberar o jogador e tem interesse em contar com Janderson para o restante da temporada 2024.

A informação foi confirmada em primeira mão pelo coordenador técnico do Ceará, João Paulo Sanches, em entrevista ao CearáCast e ao Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares, na manhã desta quarta-feira (17).

Janderson, de 25 anos, está no elenco do Ceará desde a temporada 2023, quando fez 55 partidas e somou sete gols e cinco assistências. Na atual temporada, são 13 partidas disputadas (sendo apenas quatro como titular) e nenhum gol marcado.

De acordo com João Paulo, a intenção do departamento de futebol do Ceará é de contar com Janderson ao longo da temporada. O clube acredita que o atacante pode contribuir para o time nas disputas da Série B e da Copa do Brasil.

Legenda: Janderson em ação pelo Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Além de Janderson, o Ceará conta atualmente com outros oito atacantes no elenco: Aylon, Facundo Barceló, Saulo Mineiro, Caio Rafael, Facundo Castro, Daniel, Erick Pulga e João Victor.