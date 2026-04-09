Ceará provoca Fortaleza lembrando 25 anos sem perder para o rival na Copa do Nordeste

O Ceará venceu o Fortaleza por 2x0 no Castelão na noite desta quarta-feira (8) e provocou o rival após a vitória na Copa do Nordeste.

O clube lembrou os 25 anos sem perder para o rival na Copa do Nordeste com um bolo com o símbolo do clube com o número 25 com as cores tricolores.

A última e única vitória do Fortaleza diante do Ceará pela Copa do Nordeste foi em 21 de fevereiro de 2001.

De lá pra cá, foram 13 jogos, com 7 vitórias alvinegras e 6 empates.

Os resultados mais relevantes neste período foram vencer o rival em duas semifinais: em 2020 e 2023, quando foi campeão.

No outro ano do título, de 2015, venceu uma e empatou a outra na fase de Grupos.

Veja sequência alvinegra

Ceará 2x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2026

Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2024

Fortaleza 2x3 Ceará - Copa do Nordeste 2023

Ceará 2x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2023

Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2022

Ceará 0x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2021

Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2020

Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2020

Ceará 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2019

Fortaleza 1x2 Ceará - Copa do Nordeste 2015

Ceará 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2015

Fortaleza 0x2 Ceará - Copa do Nordeste 2010

Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2002