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Ceará provoca Fortaleza lembrando 25 anos sem perder para o rival na Copa do Nordeste

Vovô não perde há 13 jogos no regional e a única derrota foi em 2001

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 01:21)
Jogada
Legenda: O Ceará postou provocação ao Fortaleza após vitória na Copa do Nordeste
Foto: Reprodução / instagram

O Ceará venceu o Fortaleza por 2x0 no Castelão na noite desta quarta-feira (8) e provocou o rival após a vitória na Copa do Nordeste.

O clube lembrou os 25 anos sem perder para o rival na Copa do Nordeste com um bolo com o símbolo do clube com o número 25 com as cores tricolores. 

A última e única vitória do Fortaleza diante do Ceará pela Copa do Nordeste foi em 21 de fevereiro de 2001.

De lá pra cá, foram 13 jogos, com 7 vitórias alvinegras e 6 empates.

Os resultados mais relevantes neste período foram vencer o rival em duas semifinais: em 2020 e 2023, quando foi campeão.

No outro ano do título, de 2015, venceu uma e empatou a outra na fase de Grupos.

Veja sequência alvinegra

Ceará 2x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2026
Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2024
Fortaleza 2x3 Ceará - Copa do Nordeste 2023
Ceará 2x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2023
Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2022
Ceará 0x0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2021
Fortaleza 0x1 Ceará - Copa do Nordeste 2020
Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2020
Ceará 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2019
Fortaleza 1x2 Ceará - Copa do Nordeste 2015
Ceará 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2015
Fortaleza 0x2 Ceará - Copa do Nordeste 2010
Fortaleza 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2002
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