Ceará mira Liga Nacional para 2023 e reformula projeto do futsal; veja calendário de competições

O Ceará Sporting Club encerrou a temporada de 2021 no futsal como a mais vitoriosa da história do clube na modalidade. Em ascensão desde a retomada do projeto há três anos, o clube tem um calendário repleto de torneios em 2022 e mira a participação na Liga Nacional (LNF) em 2023.

Dentro do planejamento estratégico, a diretoria alvinegra trabalha em uma reformulação do elenco e da comissão técnica. Com o título inédito da Copa do Brasil, o grupo se valorizou e recebeu diversas propostas do mercado, a exemplo do comandante Deividy Hadson, de saída para o Corinthians.

Até o momento, pelo menos cinco jogadores devem deixar o Vovô. As transferências são para o cenário nacional e também internacional, como no caso do ala Domar, que parte para a Croácia.

Por isso, os próximos dias devem marcar um novo ciclo iniciado em Porangabuçu. No retorno da bola pesada, a equipe disputou oito competições e foi finalista em todas, sendo campeã em seis.

RESULTADOS DO CEARÁ DESDE O RETORNO AO FUTSAL:

Campeonato Cearense (2019): campeão

Copa do Nordeste (2019): campeão

Campeonato Cearense (2020): campeão

Copa do Brasil (2020): vice-campeão

Taça Brasil (2021): vice-campeão

Copa do Estado (2021): campeão

Copa do Brasil (2021): campeão

Campeonato Cearense (2021): campeão

O desempenho permitiu a manutenção do desempenho e as vagas em torneios nacionais. Para 2022 serão seis brigas por taça. Confira abaixo os eventos e as previsões de início das partidas.

Calendário do Ceará no futsal em 2022:

Supercopa : fevereiro.

: fevereiro. Copa Estado : março.

: março. Copa do Brasil : abril.

: abril. Campeonato Cearense : maio.

: maio. Copa do Nordeste : outubro.

: outubro. Taça Brasil (Divisão Especial): a definir.

Liga Nacional

Um dos projetos do Ceará na modalidade é participar da Liga Nacional de Futsal (LNF), principal competição de clubes do Brasil. Internamente, o clube trabalhava para conseguir a vaga na temporada de 2022, mas recebeu recusa da organização por conta do total de participantes - não há nenhum do Nordeste.

O processo para entrada na LNF, no entanto, requer a cooperação dos demais clubes. Criada em 1996, a competição segue o modelo esportivo dos EUA, com uso de franquias. Para ingressar então faz-se necessário a compra de uma vaga, ser convidado ou arrendar um dos times.

Em contato constante com a instituição, a cúpula alvinegra já manifestou desejo de participar da edição seguinte, de 2023. Ao longo do ano, estará em tratativas para viabilizar a entrada na Liga.