Ceará lança documentário em homenagem ao ídolo Sérgio Alves; assista '30 anos de Alvinegro'

O Ceará presenteou o torcedor neste domingo de Natal (25). O Centro Cultural do clube lançou o documentário "30 Anos de Alvinegro", para celebrar a história do ídolo Sérgio Alves com o Vovô. O filme tem 20 minutos de duração, traz diversos depoimentos com testemunhas da trajetória do Carrasco. O conteúdo está disponível no Youtube.

"Você se tornar um ídolo do Ceará, cair nas graças da torcida, não é preciso só jogar bonito ou só fazer gols... Mas ter garra, determinação. É passar para o torcedor que a vontade que eles estão de ver o Ceará ganhar é a mesma vontade que você está ali dentro de campo para ver o clube ganhar", disse Sérgio Alves em trecho do filme.

Gols marcantes e momentos vibrantes ao lado da torcida são lembrados nas imagens. Passado e presente se misturam no roteiro, com memórias da televisão, do rádio, da fotografia e de quem jogou e convive ao lado do Carrasco. O conteúdo traz um pouco da atual rotina do ex-atleta e relembra momentos de glória e dificuldades em campo. O ex-jogadores Mota e Mastrillo participam.

Sérgio Alves chegou ao clube em 1992 e, entre as diversas passagens, defendeu o Ceará em 309 jogos. O ex-camisa 11 marcou 142 gols com a camisa alvinegra, número que o coloca como 3º maior artilheiro da história do clube. Desses, 22 foram contra o Fortaleza, maior rival do Alvinegro. Por isso, Sérgio Alves recebeu o apelido de Carrasco.

Além de jogador, Sérgio Alves também já atuou como técnico das categorias de base do clube e do futebol feminino. Atualmente é embaixador do sócio-torcedor.

VEJA O DOCUMENTÁRIO: