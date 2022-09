Ceará lança camisa em alusão à Copa do Mundo; veja detalhes

O Ceará lançou uma camisa em alusão à Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira (9). O novo uniforme é intitulado 'Meu País Ceará' e tem a formação dupla face: pode ser utilizado com o lado verde e amarelo ou preto e branco.

Em nota, o clube informou que "o conceito busca fazer com que os torcedores do Ceará que estejam utilizando a nova camisa do Mais Querido possam sentir-se próximos de sua paixão inicial no futebol, o Vozão, provando que em todo e qualquer momento o Time do Povo está junto de sua torcida".

As novas camisas estão disponíveis nas lojas Vozão e possuem disponibilidade nos modelos masculino, feminino e juvenil. O sócio-torcedor do Ceará tem 15% de desconto na compra da nova camisa alvinegra.

Valores da nova camisa do Ceará

Masculina – R$ 225,90

Feminina – R$ 209,90

Juvenil – R$ 209,90.

Detalhes da nova camisa do Ceará

Legenda: Camisa do Ceará em alusão à Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Ceará

Legenda: Camisa do Ceará em alusão à Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Ceará

Legenda: Camisa do Ceará em alusão à Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Ceará