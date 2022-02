Ceará inicia planejamento da equipe feminina com renovações e contratações; veja elenco

O Ceará iniciou a preparação para a temporada 2022 do futebol feminino durante o mês de fevereiro, com a reapresentação oficial das atletas e o anúncio de renovações e contratações para as disputas do Campeonato Cearense e do Campeonato Brasileiro Série A2.

Até o momento, a equipe de Erivelton Viana anunciou a contratação de seis atletas: as goleiras Thaís Helena (ex-São Paulo) e Lia (ex-Pinda/SP), a lateral Emily (ex-Botafogo/PB), a volante Thaynara Elias (ex-Ferroviária/SP), as meio-campistas Bianca (ex-Pinda/SP) e Flávia Pissaia (ex-Atlético/MG) e as atacantes Taciana 'Ceará' (ex-Real Brasília/DF) e Day (ex-Fortaleza). Além das chegadas, o Ceará manteve as zagueiras Karen e Edna Maria, a lateral Lana, as volantes Jullyana Morais e Edna Baiana e as atacantes Michele Carioca, Annaysa e Jady.

A reapresentação aconteceu em 14 de fevereiro (segunda-feira). Neste início de temporada, o Ceará treina com 23 atletas, entre renovações, contratações e atletas que tinham contratos e das categorias de base.

Elenco do Ceará

Goleiras

Suyane Elias (20 anos)

Thais (21 anos)

Thaís Helena (34 anos)

Lia (28 anos)

Zagueiras

Ana Rebeca (18 anos)

Edna Maria (30 anos)

Karen Rocha (37 anos)

Laterais

Emily (23 anos)

Ester (16 anos)

Lana (27 anos)

Gabi (18 anos)

Volantes

Edna Baiana (33 anos)

Jullyana Morais (29 anos)

Thaynara Elias (21 anos)

Meio-campistas

Beatriz Alves (17 anos)

Bianca (19 anos)

Flávia Pissaia (19 anos)

Atacantes

Amalia (19 anos)

Annaysa (25 anos)

Day (21 anos)

Jady (30 anos)

Michele Carioca (32 anos)

Taciana 'Ceará' (33 anos)

Legenda: A lateral-esquerda Lana renovou contrato com o Ceará até o final da temporada 2022 Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Calendário alvinegro

O Ceará terá duas competições na temporada 2022: Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro Série A2.

Atual campeão Estadual, a equipe busca conquistar o bicampeonato, para se aproximar do Caucaia - equipe detentora de mais títulos do Campeonato Cearense, com seis. No âmbito nacional, as Meninas do Vozão buscarão o inédito acesso à Série A1. Nos últimos três anos, o Ceará bateu na trave ao ser eliminado nas quartas de final.

Data de início e término do Campeonato Cearense: 27/08 até outubro de 2022

Data de início e término do Campeonato Brasileiro Série A2: 21/05 até 17/097

Legenda: Ceará conquistou o título do Campeonato Cearense 2021 Foto: Divulgação / Ceará SC

Últimas temporadas do Ceará (2018-2021)

2018: Campeão Cearense

2019: Campeão Cearense e eliminado nas quartas de final da Série A2 para o Cruzeiro

2020: Vice-campeão Cearense e eliminado nas quartas de final da Série A2 para o Botafogo-RJ

2021: Campeão Cearense e eliminado nas quartas de final da Série A2 para o Cresspom-DF