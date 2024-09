Ceará faz promoção de ingressos e libera check-in para jogo contra o Operário-PR

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Operário-PR, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, já está liberada. A venda de ingressos também já está liberada, com preços promocionais, a partir de R$ 15,00.

Os times se enfrentam no próximo domingo (8), às 16h, na Arena Castelão. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube.