Ceará enfrenta o Botafogo-PB para manter a liderança na Série A2 do Brasileirão

O Ceará Sporting Club atravessa grande fase na Série A2 do Brasileiro. Após três vitórias consecutivas, chega na 4ª rodada com o desafio de manter a liderança absoluta do Grupo C contra o Botafogo-PB neste sábado (5), às 15h, na Cidade Vozão, em Itaitinga.

A missão da equipe feminina é diante de um adversário também invicto e com os mesmos nove pontos somados na competição - a diferença reside no saldo de gols: 12x10. Assim, o nível de preparação do elenco foi intenso para exercer o mando de campo.

“Para esse confronto diante do Botafogo/PB, nós temos trabalhado com um foco muito especial. Acredito que é um jogo que vai definir a liderança do grupo. Nós estamos, hoje, à frente da equipe paraibana. A nossa última partida será contra o time que, atualmente, está na lanterna da classificação (Santos Dumont-SE), analisou o treinador Jorge Victor.

O regulamento da 1ª fase estipula confrontos em turno único através do chaveamento. Assim, os mandos dos jogos são definidos previamente pela CBF. Até o momento, as Meninas do Vozão venceram América-RN (6x0), UDA (3x1) e Náutico (5x0).