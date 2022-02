Ceará empresta lateral-direito Igor para o CSA até novembro

O Ceará acertou o empréstimo do lateral-direito Igor ao CSA. O jogador de 23 anos jogará no time Mutange até novembro. Quem confirmou o acerto nesta quinta-feira (17), foi o presidente do CSA, Omar Coelho, ao ge.

O Vovô chegou a negociar um empréstimo de Igor para o Portimonense-POR, mas não houve acerto. Ele perdeu espaço no elenco alvinegro para esta temporada após as chegadas de Nino Paraíba e Michel Macêdo.

Na Série A de 2021, o lateral disputou 15 partidas, 12 como titular, mas não se firmou. Ele também atuou em clubes como o Coritiba e Juventude.

Disputa

No CSA, Igor terá como companheiros de posição, Cedric e Lucas Marques. O time alagoano está na Série B do Brasileiro e disputa a Copa do Nordeste, estando na vice-liderança do Grupo A com 8 pontos, atrás só do Fortaleza, que tem 9.