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Ceará embarca sem Matheusinho e com novidade para enfrentar o Londrina

Alvinegro enfrenta o Londrina fora de casa neste domingo pela 5ª rodada da Série B

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:27)
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Legenda: Matheusinho será desfalque no Vovô para jogo com o Londrina
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O Ceará embarcou nesta sexta-feira (17) com 23 jogadores para a partida contra o Londrina, no próximo domingo (19), pela quinta rodada da Série B do Brasileirão 2026. A baixa não esperada foi do atacante Matheusinho, que vem sendo aproveitado pelo técnico Mozart nas últimas partidas.

Além dele, também ficaram de fora da relação o volante Vinícius Zanocelo e o centroavante Lucca, em tratamento no departamento médico, o zagueiro Ronald Carvalho, por opção, e o meia-atacante Matheus Araújo, por suspensão.

Por outro lado, o grupo contou com um retorno importante: trata-se do atacante Fernandinho, que cumpriu suspensão no meio de semana na Copa do Nordeste, mas volta a ficar à disposição do técnico Mozart nesta partida da Série B. Ele foi o autor do gol da última vitória do Vovô na competição, contra o Náutico.

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- Goleiros: Richard e Bruno Ferreira
- Laterais: Alex Silva, Rafael Ramos, Fernando e Sánchez
- Zagueiros: Júlio César, Luizão, Pedro Gilmar, Eder e Luiz Otávio
- Meio-campistas: João Gabriel, Dieguinho, Richardson, Melk, Lucas Lima, Alano e Vina
- Atacantes: Giulio, Gustavo Prado, Wendel Silva, Fernandinho e Pedro Henrique

Londrina e Ceará entram em campo no próximo domingo (19), às 16h, no estádio VGD, em Londrina (PR), pela quinta rodada da Série B. O Vozão é o atual líder da competição, com oito pontos conquistados em quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates.

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