Ceará e Fortaleza anunciam Zenir como novo patrocinador master em conjunto por 5 anos

Na véspera do Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza anunciaram, em suas redes sociais, um patrocinador máster em conjunto por cinco anos. A loja de móveis e eletros Zenir estampará a região central dos uniformes das equipes cearenses. Os valores não foram divulgados.

💥É DO PAPOCO! 💥



O maior patrocínio da história do Vozão! A @zenirmoveis é a nova patrocinadora MÁSTER do Mais Querido.

Tem uma segunda na minha sexta👀

Olha o papoco!!

A parceria com os clubes começa a partir deste sábado (15) no duelo entre Ceará e Fortaleza pela 6ª rodada do Campeonato Cearense 2021, às 16h, na Arena Castelão.

Maior patrocínio da história do Ceará

O acerto com a Zenir para estampar a frente dos uniformes de jogo, treino, viagem, além das inserções no backdrop das entrevistas coletivas e placas de campo do Ceará, será o maior da história do clube. Nas redes sociais, o presidente Robinson de Castro celebrou a parceria.

Ao lado do Empresário Visionário Zenir. Acabamos de assinar uma parceria de 5 anos, a maior da História do @cearasc. Uma Parceira do "Papoco". O Melhor está aqui na @zenirmoveis.