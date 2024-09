Ceará e Brusque fazem duelo entre melhor e pior ataque da Série B; veja números

Nesta sexta-feira (27), Ceará e Brusque protagonizam um duelo entre o melhor e o pior ataque do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Com 45 gols em 28 jogos, o Vovô lidera o ranking de poderio ofensivo do torneio. Por sua vez, o Marreco é o lanterna neste quesito, conseguindo marcar apenas em 20 oportunidades na mesma quantidade de jogos.

Top-4 melhores ataques da Série B

Ceará: 45 gols em 28 jogos Santos: 41 gols em 28 jogos Goiás: 36 gols em 27 jogos Sport: 35 gols em 25 jogos

Legenda: Aylon com a camisa do Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

Top-4 piores ataques da Série B

Brusque: 20 gols em 28 jogos Operário: 21 gols em 26 jogos Chapecoense: 23 gols em 28 jogos Avaí: 23 gols em 28 jogos

Legenda: Equipe do Brusque na última partida Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Momento das equipes

As equipes vivem fases diferentes na competição. Enquanto o time cearense briga na luta pelo G-4, os catarinenses tentam fugir do rebaixamento. Até o momento da publicação desta matéria, o alvinegro é o sexto colocado e o quadricolor é o 17º.

A partida acontece na Arena Castelão e, dessa forma, os números são ainda mais animadores para o torcedor do Ceará. Na classificação de visitantes o Brusque aparece com a terceira pior campanha da segundona. Em 14 jogos, a equipe perdeu oito partidas e não conseguiu uma vitória sequer, empatando as seis restantes. Um aproveitamento de 14,29% nesse recorte.

Jogando como mandante, o Ceará é dono da terceira melhor campanha, tendo somado nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas, o que deixa o Vovô com um aproveitamento de 71,43% nos jogos em casa.

O jogo

Ceará e Brusque entram em campo na próxima sexta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Nas suas últimas partidas, ambas as equipes saíram vitoriosas. O Ceará bateu o Vila Nova pelo placar de 4 a 0, já o Brusque venceu o Amazonas por 1 a 0. Os jogos aconteceram pela Série B.