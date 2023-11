Ceará cai na fase de grupos e vai disputar Série Bronze na Copa Atlântico Sub-19

O Ceará entrou em campo na manhã dessa sexta-feira (3), contra o Náutico em jogo válido pela 3ª última rodada da fase de grupos da Copa Atlântico sub-19 e foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Com esse resultado, o Alvinegro fica em 4º lugar no Grupo D, não avança e vai disputar a Série Bronze do torneio.

A Série Bronze é disputada entre os clubes que ficam em 3º e 4º colocado de cada grupo. O adversário do Vovô ainda não foi definido e o Alvinegro aguarda a definição do Grupo B para conhecê-lo.

Na primeira rodada do torneio, o Ceará foi derrotado por 3 a 0 pelo Botafogo-RJ. Contra o Red Bull Bragantino, válido pela 2ª rodada, o Vovô garantiu a primeira vitória na competição ao vencer por 2 a 1, enquanto que contra o Náutico, o Alvinegro foi derrotado novamente, dessa vez por 2 a 1.

A partida na Série Bronze acontece no sábado (4), às 9h (de Brasília), no CT do Retrô, contra o 3º colocado do Grupo B, ainda não definido.