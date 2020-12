Ceará acerta renovação com meia Rafael Carvalheira até fim do Campeonato Cearense de 2021

O Ceará acertou renovação com o meia Rafael Carvalheira até o fim do Campeonato Cearense de 2021, previsto para maio. Destaque do plantel Sub-23, o atleta tinha vínculo encerrado em dezembro e acertou novo acordo nesta terça-feira (29).

Inicialmente, as partes tinha divergência sobre o período da expansão contratual. O objetivo é que Carvalheira possa ser testado no plantel principal para então firmar contrato mais longo.

Com 21 anos, o meia defende o Ceará desde 2019. Formado na base do Flamengo, até participou do Estadual de 2020, quando foi cedido ao Guarany de Sobral na 2ª fase do certame. Ao todo, soma 41 jogos, com 12 gols e 10 assistências na equipe alvinegra.

O Diário do Nordeste apurou que o meia recebeu sondagens do futebol nacional, mas sempre aguardou desfecho com a negociação, priorizando o Ceará. O atleta é agenciado pelo mesmo agente do volante Luiz Henrique e do atacante Yuri César, ambos do Fortaleza.